Verbinding staat centraal tijdens concert voor Oekraïeners en muziekliefhebbers in Apeldoorn

In dit karakter­vol­le Apeldoorn­se buurtje moeten 800 woningen bij komen: 'We worden helemaal ingesloten’

Ja, natuurlijk zijn er meer woningen nodig in Apeldoorn. En die kunnen best voor een deel in Veldhuis komen. Maar 800 woningen erbij - dat is erg veel voor dit buurtje, vinden bewoners.

10:44