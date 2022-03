Verdringt padel tennis van de Apeldoornse banen? ‘Of het een blijvertje is weet ik nog niet’

,,Nee hoor’’, meldt Alex Vlesert, voorzitter van tennisvereniging Vego. ,,Veel tennissers zijn nieuwsgierig naar padel en willen het een keertje proberen; de één stapt daardoor over, de ander besluit te blijven tennissen. Daarnaast spreekt het ook een nieuwe doelgroep aan. Veel teamsporters, zoals voetballers, doen dit als alternatief of naast de sport die ze al doen. Padel is een soort combinatie van tennis en squash en is net wat dynamischer, daarom denk ik dat het ook veel jongeren aanspreekt.’’ Vlesert verwacht dat de banen bij Vego, die in tegenstelling tot bij andere verenigingen door een extern commercieel bedrijf worden bekostigd, zo rond de zomer beschikbaar zullen zijn.