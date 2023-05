Verdubbeling aanvragen Apeldoornse actie Vakantiegeld Samen Delen

mijn stentor Dit stuurden jullie in: SV Vaassen kan eindelijk eeuwfeest vieren • Reünie van parels uit Loenen

Nu corona echt achter de rug is, staat SV Vaassen klaar om het drie jaar uitgestelde eeuwfeest alsnog te vieren. In Loenen kwamen burgers bijeen die veel voor de samenleving betekend hebben en in Apeldoorn kun je samenkomen voor een bijzondere sport! Dit stuurden onze lezers uit Apeldoorn en de Veluwe in.