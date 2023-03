Verenigingen worden via sportraad betrokken bij het sportbeleid van gemeente Apeldoorn

Hoogste aantal boetes voor rijden onder invloed in meer dan 10 jaar: Apeldoorn spant de kroon

Met alcohol of drugs op achter het stuur. Het is al lange tijd verboden en het geldbedrag dat je kwijt voor een boete is niet mis. Toch is het aantal boetes voor rijden onder invloed sterk gestegen het afgelopen jaar. 2022 kende het hoogste aantal boetes in meer dan 10 jaar.