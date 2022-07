Verkeersdrukte in Apeldoorn na kettingbotsing met zes voertuigen: weg is weer vrij

Kofferbak­ver­koop in Apeldoorn keert terug, maar wel op een nieuwe plek

De vlag kon uit, want eindelijk gaat de Kofferbakverkoop na twee jaar corona weer door. Maar niet op de bekende plek aan Kanaal Zuid, want daar is door de ontwikkeling van de Kanaalzone geen ruimte meer voor de organiserende Stichting WHOE. Voetbalvereniging Victoria Boys bood uitkomst.

2 juli