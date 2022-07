Verkeersinfarct op snelwegen door bliksemactie boeren lijkt voorbij; nu de avondspits nog

Fo­rum-school in Apeldoorn? ‘Opzet is goed, maar eigen bubbel is onwense­lijk’

De plannen voor een Forum voor Democratie-school in Apeldoorn zien er goed doordacht uit. Tenminste, wat betreft de dagindeling. Maar voor de samenleving is het niet goed om leerlingen in ‘een bubbel’ les te geven, zegt onderwijsdeskundige Ralf Maslowski.

