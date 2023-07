Verkeersruzie loopt volledig uit de hand: ‘Nu ben jij aan de beurt, jongen!’

Na een dipje na corona neemt aantal deelnemers Vierdaagse Apeldoorn weer toe

Waar na de coronaperiode even een dipje was te bespeuren in het aantal deelnemers van de Cantharel Internationale 4daagse Apeldoorn, is er dit jaar weer duidelijk sprake van groei. Hoewel er nog tot dinsdagochtend vroeg kan worden ingeschreven, lopen er nu al meer dan 1850 wandelaars mee.