Verkoop van etenswaren bij Apeldoornse Eyup Sultan Moskee: opbrengst voor slachtoffers aardbeving

met video Sevda (32) uit Apeldoorn wordt wakker als kast op haar valt: ‘Kinderen lopen hier op blote voeten door de sneeuw’

Alsof ze zich in een oorlogsgebied begeeft. Sevda Uz (32) uit Apeldoorn kan de situatie waarin ze sinds maandagnacht is beland niet anders omschrijven. Sinds ze haar huis in het zwaargetroffen Gazientep is ontvlucht, leefde ze grote delen van de dag en nacht buiten in de kou of in een auto. ‘Ik verkeer in een soort trance, het is alleen maar overleven.’

8 februari