Vermaarde Apeldoorner Henk Rensink stopt met praktijk: maakte mondstuk op maat voor elke blazer

Oplossing voor falend leerlingen­ver­voer in Apeldoorn was er bijna, maar komt (voorlopig) toch niet

Er is voorlopig geen oplossing voor het falende leerlingenvervoer in Apeldoorn. Eén touringcar zou de uitkomst bieden voor een chauffeurstekort, maar de maatregel blijkt voorlopig niet haalbaar. Volgens de gemeente is het nog maar de vraag of de touringcar er komt.

23 november