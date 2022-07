Vernielingen teisteren Boschbad in Apeldoorn, juist nu hitte aanbreekt: ‘Daders weten niet wat ze aanrichten’

Hanneke en Uke vinden bij Totzo nieuwe maatjes in Apeldoorn: ’Gelukkig geen tetterende dames’

Ze moest best over een drempel heen, geeft de 72-jarige Uke Wentzel uit Apeldoorn eerlijk toe. Om zich aan te melden voor het intiatief Totzo van welzijnsorganisatie Stimenz. Waar 50-plussers de mogelijkheid hebben nieuwe vrienden te maken. ,,Ik had een beetje een beeld van alleen maar sneue mensen. Maar dat klopte niet, de groep was heel divers.”

14 juli