Verongelukte voetbalvrienden uit Apeldoorn kwamen terug van feest

De gemene deler van de omgekomen twintigers is de liefde voor voetbal, vertelt Melissa Leatemia. Eerder werd al bekend dat Damian Echter en Ömer Dogan om het leven kwamen bij het snelwegdrama. De naam van het vierde slachtoffer is nog onbekend. Net als Dogan en Echter was Brandon een voetballer, vertelt zijn zus Melissa. ,,Een absolute liefhebber. Hij was wel even gestopt maar viel nu weer af en toe in bij het team van mijn neef, bij Groen Wit in Apeldoorn.’’