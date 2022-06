Verpleegkundige Stefan Ramon uit Deventer vreest de boerenacties: ‘Wegblokkade funest voor patiënten’

Huisgenoot betrapte gymdocent uit Lochem met kinderpor­no: ‘Ik was al gestopt’

Toen zijn toenmalige huisgenoot in juni 2020 kinderporno op zijn computer aantrof, vond de nu 45-jarige gymdocent uit Lochem het eigenlijk wel een opluchting. Dat vertelde hij vrijdag voor de rechtbank. ,,Ik was al een paar maanden eerder gestopt, maar die ontdekking van haar gaf mij de duw in de rug om echt hulp te gaan zoeken. Dat durfde ik eerder niet.”

24 juni