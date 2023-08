Dit is waarom het in de binnenstad warmer is dan in Groot Zonnehoeve

Hulpdien­sten rukken massaal uit voor gevallen fietser in Loenens bosgebied

De hulpdiensten snelden zich zondagmiddag naar een bosgebied in Loenen. Wat daar precies was gebeurd, was lange tijd onduidelijk. Uiteindelijk bleek dat er een fietser gevallen was. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht.