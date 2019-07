Verwarde vrouw loopt over snelweg A1 en klimt in boom, hulpdiensten rukken massaal uit

Video & updateEen verwarde vrouw die op de snelweg A1 bij Ugchelen liep en daarna in een boom was geklommen, is door de politie in veiligheid gebracht. Na een actie waarbij veel hulpdiensten betrokken waren, laat de politie weten dat de vrouw is overgedragen aan haar zorgkader.

Het incident speelde zich eerder vanavond af op de toerit van de A1 bij Ugchelen in de richting van Deventer. Volgens politiewoordvoerder Sigrid Passchier liep er een vrouw op de snelweg die “in de war” was. Nadat zij hier was verdwenen, verschanste zij zich in een boom naast de weg. ,,We proberen haar met man en macht in veiligheid te brengen”, zei de woordvoerster over het doel van de actie.

Meerdere eenheden rukten uit om bij de actie te helpen. Politieauto’s, agenten op motoren en de brandweer waren aanwezig. Later voegde ook een arrestatieteam zich bij de actie en stond er een ambulance klaar. Rond 22:30 uur kon de politie melden dat de actie voorbij was en dat de vrouw was opgevangen. Zij is onderzocht door ambulancepersoneel, maar raakte niet gewond.

Niet strafbaars

De vrouw is overgedragen aan haar zorgkader. Een aanhouding volgde niet, want volgens de politie heeft zij niks strafbaars gedaan. Hoe de vrouw op de snelweg terecht is gekomen, is niet duidelijk. De afrit bij Ugchelen, die tijdens de actie tijdelijk was afgesloten, werd na het in veiligheid brengen van de vrouw weer vrijgegeven.