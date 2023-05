Vince en Femke van Bijzondere Bonen: 'Mensen verwachten deze zaak eerder aan de Koninginnelaan, maar het gaat erg goed'

met video Plantjes in de voortuin? Dat is deze grapjas uit Wilp te saai: ‘Sommigen zitten bijna achterste­vo­ren op de fiets’

Een donkerrode Peugeot, half afgezaagd en op z’n kop gezet in een tuin. Ervoor een bordje ‘zachte berm’. Wie vanaf de A1 richting het dorp Twello rijdt, heeft het ongetwijfeld gezien. Het is één van de ‘kunstwerken’ van Illa Notten (61), die langs de weg woont. De grapjas uit Wilp plaatst al jaren bijzondere objecten in zijn tuin. „Mijn vrouw is het er niet altijd mee eens.”