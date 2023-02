Vlam in de pan: Apeldoorns gezin gered door brandweer

Deelscoo­ter komt er weer aan in Apeldoorn, maar dit keer wel met strakkere regels

De groene versie is verdwenen, maar het zit er dik in dat er nieuwe, andere aanbieders van deelscooters en deelfietsen in Apeldoorn komen. Om te voorkomen dat die overlast veroorzaken, gaat de gemeente regels opstellen.

