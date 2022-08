met video Ruud (54) uit Apeldoorn staat in B&B Vol Liefde op achter­stand bij Astrid: ‘Komt nog vuurwerk aan’

Lukt het Ruud van den Bosch (54) uit Apeldoorn om Astrid te versieren in het RTL4-programma B&B Vol Liefde? Na de tweede aflevering van vanavond staat hij in Oostenrijk op achterstand, maar volgens Ruud is de strijd met concurrent Harmjan allesbehalve beslist. „Er komt nog genoeg vuurwerk aan.”

4 augustus