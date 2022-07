Vluchtelingen uit Oekraïne steken handen uit de mouwen bij Julianatoren: ‘Hier kan ik alles vergeten’

Poffertjes bakken? Daar is geen kunst aan, volgens de Marrokaanse Abderzarak El Bourgraini (22). Met een dagje beslag gieten en poffertje-draaien had hij het onder de knie. Hij giet de bakplaat vol met beslag, alsof hij nooit anders heeft gedaan. Maar schijn bedriegt. ,,Ik studeerde Civiele Techniek aan een universiteit in Dnipro. Ik heb mijn bachelor behaald, en was bezig met mijn master. Die kan ik nu niet afmaken.’’ Door oorlog in Oekraïne werkt hij nu vijf dagen per week in het Apeldoornse pretpark.