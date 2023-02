Vluchtpoging mislukt: kopstuk uit Apeldoornse onderwereld opgepakt bij drugslab

volleybal Afscheid met opgeheven hoofd voor Alterno: ‘Wel een mooie pot, helaas geen stuntje’

De vrouwen van Alterno kunnen zich volledig gaan richten op de competitie. De koploper in de topdivisie A was woensdagavond in de kwartfinalewedstrijd van het nationale bekertoernooi niet opgewassen tegen de nummer drie van de eredivisie, VC Sneek: 0-3.

