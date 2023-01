Voedselbank Apeldoorn hoopt op hulp voor nieuwe plek: ‘Ik word een beetje nerveus’

MET VIDEO Vuurwerk gaat gewoon over de toonbank in Apeldoorn: ‘Als bij het afsteken politie komt, dan zij het zo’

Een deel van Apeldoorn gaat zich de komende dagen niets aantrekken van het geldende vuurwerkverbod. Bij verkooppunten in de stad gaat het spul sinds donderdagochtend ‘gewoon’ over de toonbank. Al is het beeld wisselend - van druk tot zeer rustig - en is het lastig al conclusies te trekken.

30 december