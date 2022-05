Voetganger door vrachtauto doodgereden op A1 bij Beekbergen, rijstrook dicht

Kort na de aanrijding hebben automobilisten die waren gestopt, nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. Volgens de politie was de persoon daar te voet. Waarom hij of zij daar liep, is nog onduidelijk, er wordt ter plaatse onderzoek gedaan.

Uur vertraging

De politie heeft inmiddels een verklaring afgenomen van de vrachtwagenchauffeur. Verder wordt er over het slachtoffer geen informatie gegeven totdat van hem of haar de identiteit is vastgesteld.

vanwege het ongeluk is de rechterrijstrook gesloten en is er 10 kilometer file ontstaan tussen de afslagen Kootwijk en Apeldoorn-Zuid. De vertraging loopt richting een uur, verkeer wordt geadviseerd om te rijden via Ede en Arnhem over de A30 en A12.

