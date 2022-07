Vol afschuw kijkt Uddel naar omgekeerde vlaggen door heel het dorp: ‘Dit doe je niet’

Apeldoorn in 2023 met Royal Light Festival vijf volle dagen in de schijnwer­pers

Apeldoorn staat volgend jaar vijf dagen lang in het licht. Tussen de binnenstad en Paleis Het Loo wordt in een lichtfestival het verhaal over koninklijk Apeldoorn verteld. ,,We hopen ondernemers in Apeldoorn daarmee een mooie impuls te geven”, zegt Rianne van Strien namens Apeldoorn Partners, een van de initiatiefnemers van het Royal Light Festival.

