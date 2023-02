Voor CSV Apeldoorn is 2023 vooralsnog een nachtmerrie: ‘Dit doet iets met een elftal’

met fotoserie Eerst nog kou op de Loolaan, maar de zon gaat weer schijnen voor de Midwinter Marathon in Apeldoorn

Eindelijk mocht het hardloopfeest in Apeldoorn weer doorgaan. De zes afstanden van de Midwinter Marathon in Apeldoorn werden gelopen door liefst 13.996 deelnemers. Een impressie van de drukst bezochte dag, de zondag in foto's.

