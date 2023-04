Voor niks, nada, noppes: hier in Apeldoorn haal je gratis bloemenzaadjes

Fietser raakt gewond bij botsing met bestelbus bij winkelcen­trum Hart van Zuid in Apeldoorn

Een fietser is vanavond gewond geraakt bij een botsing met een bestelbus. Het ongeluk is gebeurd op de Talingweg bij winkelcentrum Hart van Zuid in Apeldoorn. De fietser is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.