Voorbijganger ontdekt grote brand in nieuwbouwcomplex 's Heerenloo in Apeldoorn

Met VideoDe brandweer is nog steeds bezig een brand te bestrijden in een complex in aanbouw in Apeldoorn. Het vuur woedde afgelopen nacht op de begane grond en op de eerste etage. Later in de ochtend is opnieuw brand ontstaan. De oorzaak is niet bekend.