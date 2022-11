Voorlopig staat er echt geen windmolen in ‘eigenwijs’ Apeldoorn

Apeldoorn­se stichting Go4it heeft pot met geld en die mag leeg: ‘Organiseer evenement voor de jeugd’

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn: in Apeldoorn is een stichting met geld, Go4it. Wie wil kan daar wat van krijgen. Voorwaarde is wel dat je een evenement organiseert voor de jeugd. Zo betaalt de stichting bijvoorbeeld de huur van jeugdhonk Bloksco in de wijk Zuidbroek, kosten voor het Logeerhuis van de Sint en kregen verschillende Apeldoornse initiatieven al geld van haar.

16 november