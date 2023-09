Vrachtwagen klapt op voorligger, file op A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort

indebuurt.nl Cafetaria de Ridder: zit al drie generaties aan de Asselse­straat

Roeland de Ridder senior neemt in november 1959 een bakkerij aan de Asselsestraat over van zijn zwager. Niet veel later wordt de bakkerij een snelbuffet. Cafetaria de Ridder viert komend jaar het 65-jarig jubileum.