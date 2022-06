Vrachtwagen met pech blokkeerde A1 bij knooppunt Beekbergen

Man (42) uit De Krim stalkte en bedreigde ex-vrouw en haar familie: ‘Als je morgen niet komt, gaat het mis’

Een 42-jarige man uit De Krim is vandaag tot 18 maanden cel (waarvan een jaar voorwaardelijk) veroordeeld voor het bedreigen van zijn ex-vrouw met een wapen. Hij zei op de zitting dat hij in zijn verdriet na de relatiebreuk zijn verstand was verloren.

16 juni