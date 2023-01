Vrachtwagenchauffeur verliest lading slachtafval op de weg bij Beekbergen

Hoogleraar Eric Peels uit Epe krijgt lintje vanwege verdien­sten voor Theologi­sche Universi­teit Apeldoorn

Prof. dr. H.G.L. Peels is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de koninklijke onderscheiding vanwege zijn bijzondere verdiensten in en gerelateerd aan zijn functie als hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

10:56