Vrijspraak voor ‘kopstuk van Apeldoornse onderwereldoorlog’ Gerard van H.

Felgroene deelscoo­ters verdwijnen tot opluchting van omwonenden uit Apeldoorn­se woonbuurt

GreenMo Rent verlaat per 1 november een pand aan de Deventerstraat, waar tientallen deelscooters en elektrische fietsen van zusterbedrijf GO Sharing worden onderhouden. Dit gebeurt nadat omwonenden in de Stentor hun zorgen uitten over de aanwezigheid van tientallen accu's op enkele meters van hun woningen.

22 oktober