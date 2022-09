Vrouw (26) knalt dwars door bushokje in Apeldoorn: agenten ruiken alcohollucht

Buren mogen huizen laten staan in ‘horrordos­sier Uddel’, ex-boer Gerrit blijft in onzeker­heid

De rechter grijpt niet in in ‘horrordossier Uddel’. In dat al jaren slepende conflict over verkeerd geplaatste woningen in een piepjong buurtje aan de Oudedijk had ex-boer Gerrit van den Brink zich beklaagd over ongelijke behandeling door de gemeente Apeldoorn. Hij moet zijn woning slopen, maar zijn buren niet. Oneerlijk, vindt Van den Brink, maar daar denkt de rechter anders over.

5 september