Vrouw (77) overleden na aanrijding met auto in Apeldoorn

MET VIDEO Fietser raakt zwaarge­wond bij harde botsing met auto in Apeldoorn

Een fietser is zwaargewond geraakt bij een harde botsing met een auto in Apeldoorn. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. De situatie was zo ernstig dat een traumahelikopter de ambulance tegemoet vloog.

11 januari