Vrouw op e-bike geschept bij Apeldoorn: slachtoffer ernstig gewond naar ziekenhuis

Traumahelikopter

Naast een ambulance is een traumahelikopter opgeroepen. Deze is geland op de afrit bij Epe langs de A50. De fietsster is met spoed in de ambulance naar de traumahelikopter gebracht waar een MMT-arts de vrouw verder na heeft gekeken. Daarna is ze meteen naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht.