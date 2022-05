Vrouw ramt het licht uit een lantaarnpaal in Apeldoorn

Poll Door het douchever­bod tijdens corona worstelen clubs nu met een veranderde kleedkamer­cul­tuur

Douchen na het sporten is voor veel volwassenen net zo vanzelfsprekend als het wisselen van seizoenen, maar hoe anders is dat voor de jeugd van nu. Na het doucheverbod tijdens corona worstelen clubs én jeugdleden in de regio met de voorheen zo vanzelfsprekende verfrissing.

22 mei