VVD en LA grootste partijen in Apeldoorn, forse klap voor CDA

Uitslag verkiezingenDe VVD en Lokaal Apeldoorn blijven de grootste partijen in de gemeente Apeldoorn. Het CDA is de grote verliezer, terwijl PvdA en GroenLinks winnen. Dat is de voorlopige einduitslag die de gemeente rond 01.50 uur bekendmaakte. Toen waren de stemmen van alle 103 stembureaus geteld.

De VVD haalt 13,4 procent van de stemmen binnen. Dat is goed voor 6 van de 39 zetels. Lokaal Apeldoorn volgt met 12,8 procent, waarmee die partij ook op 6 zetels uitkomt. Eerder op de avond leek LA op vijf zetels te eindigen.

Bij het CDA - de afgelopen vier jaar goed voor 5 zetels - lijkt het aantal raadszetels meer dan gehalveerd te worden. Met 5,4 procent zou de partij slechts 2 zetels veroveren. CDA-lijsttrekker Jan Dirk van der Borg is logischerwijs teleurgesteld door het forse verlies voor zijn partij. Hij wijt dat onder meer aan de heisa op landelijk niveau, rond het inmiddels vertrokken kamerlid Omtzigt.

De PvdA lijkt de omgekeerde beweging te maken: met 8,4 procent van de stemmen verovert het 3 zetels. Lange tijd leek die partij af te stevenen op 4 zetels, twee keer zoveel als nu. Dat lukte de rode partij niet, maar GroenLinks wel: die gaat van 3 naar 4 stoeltjes in de raad.

DENK en Forum

De grote vraag was of DENK en Forum voor Democratie als nieuwkomers een plek in de raad zouden weten te veroveren. Met 3,6 procent van de stemmen, lijkt FvD-lijsttrekker Vivian Oosterhoff één zetel te krijgen. DENK lijkt niet in het pluche te komen.

D66 (7,4 procent) keert volgens deze cijfers met 3 mensen terug in de raad, waarmee de partij het overigens wel iets slechter doet dan vier jaar geleden. Ook ChristenUnie (8,4 procent) levert een zetel in en blijft steken op 3.

De kleinste partij samen met Forum voor Democratie lijkt de komende vier jaar 50Plus te worden. De partij lijdt flinke verliezen en moet als eenmansfractie door.

Opvallend veel partijen lijken de komende vier jaar twee raadsleden te mogen afvaardigen. Dat zijn de SP, SGP, PvdD, het CDA, Gemeentebelangen en WijApeldoorn.

Minder opkomst

In Apeldoorn kunnen 135.460 mensen hun stem uitbrengen. Het opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was 56,3. Dit jaar daalt dat met ongeveer vijf procent en blijft het steken op 51,6.

Trots

Peter Messerschmidt van Lokaal Apeldoorn is trots dat zijn partij er in het geweld van vijftien partijen in is geslaagd om zich goed staande te houden. Je kunt echter wel op twee manieren kijken naar het totale aantal zetels dat ‘lokalen’ de komende vier jaar lijken te hebben, merkte hij op. ,,Vier jaar geleden kregen Gemeentebelangen en wij samen zes zetels. Nu profileert ook WijApeldoorn zich als lokale partij en gedrieën lijken we uit te komen tien zetels. Als je er zo naar kijkt is het dus een mooi resultaat’’, zegt hij. ,,Daarentegen was de laatste stand van zaken in de gemeenteraad dat wij met elkaar ook al tien zetels hadden...’’

Terwijl de delegatie van LA de zesde zetel bejubelt, kan VVD-lijsttrekker Jeroen Joon een lachje niet onderdrukken. Pijnlijk dat zijn partij qua zetels er niet bovenuit steekt? ,,Nee hoor’’, zegt Joon, ,,ik ben ontzettend blij voor hen. Ze hebben het zwaar gehad met drie lokale partijen. Zelf zijn we dik tevreden. De vorige keer kwamen wij dankzij een restzetel uit op zes. Nu is ons dat stabiel gelukt. Dat we die zes hebben kunnen houden is goed.’’ Joon was de afgelopen vier jaar wethouder. Ook de komende vier jaar verwacht hij dat te zijn.

Fantastisch

Bij de PvdA toont lijsttrekker Chris Schouten zich dolblij, zelfs als aan het eind van de avond de oogst niet op vier, maar op drie zetels lijkt uit te komen. ,,Fantastisch. De vorige verkiezingen gingen we van vier naar twee zetels, nu weer winst.’’ Schouten had er tevoren geen voorspelling aan durven wagen, onder meer doordat een aantal nieuwe partijen meedeed. De winst is vermoedelijk te danken aan de focus van de PvdA op sociale woningbouw en andere sociale thema's, denkt Schouten. Dat is, uiteraard, ook wat de partij de komende vier jaar wil inbrengen. Onder meer armoedebeleid is een groot thema voor de PvdA.

Tot 02.00 uur in spanning

Voorlopige uitslagen vragen veel van de politici. Tot in de kleine uurtjes moesten de kandidaat-gemeenteraadsleden in spanning zitten, zo verwachte de gemeente Apeldoorn. Pas tegen 03.00 uur zou de definitieve duidelijkheid er waarschijnlijk zijn: uiteindelijk werd het een uur eerder.

Na de verkiezingen van 2018 sloten in Apeldoorn de VVD, het CDA, Lokaal Apeldoorn, D66 en GroenLinks een bestuursakkoord. Dat was een klap voor ChristenUnie, dat een zetel meer had dan GroenLinks maar terug moest in de oppositie. De coalitiepartijen leverden allemaal een wethouder. Van de vijf zijn er nu nog maar vier over. Bij D66 stapte Mark Sandmann op toen er voorlopig een streep ging door de herinrichting van het Marktplein. Hij werd nog vervangen. Dat gebeurde niet toen zijn opvolger Maarten van Vierssen er de brui aan gaf, nadat bij een enorme ruzie binnen D66 drie van de vier raadsleden opstapten.

