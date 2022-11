VVD-gedeputeerde Jan Markink, hoeder van de Nuon-miljarden, stapt na 28 jaar uit Gelderse politiek

Jan Markink, gedeputeerde voor de VVD in Gelderland, zet een punt achter zijn lange politieke carrière. De voormalige veehouder uit Borculo keert na de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar na 28 jaar niet meer terug in het provinciehuis.

De nu 68-jarige Markink was als gedeputeerde Financiën al die tijd hoeder van een grote pot met goud. In 2009 verkocht de provincie de aandelen van energiebedrijf Nuon, wat een miljardenwinst opleverde.

‘Met die opbrengst hebben we veel grote investeringen in Gelderland kunnen doen, onder andere op het gebied van infrastructuur en economie’, aldus Markink in een schriftelijke verklaring waarin hij zijn afscheid aankondigt.



‘Ik vind het tijd om het stokje over te dragen. Met enorm veel plezier heb ik vele jaren als politicus en bestuurder een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van de mooiste provincie van Nederland.’

Markink is al 28 jaar actief in de Gelderse politiek, sinds 2011 is hij gedeputeerde. Hij heeft nu belangrijke portefeuilles onder zijn hoede als algemeen bestuur, financiën, toezicht gemeentefinanciën en grondzaken.

Grootste partij

Hij was in 2015 en 2019 provinciaal lijsttrekker van de VVD , die bij die twee verkiezingen steeds de grootste werd. In 2010 was hij een jaar wethouder in de gemeente Berkelland.



‘Het waren bijzondere jaren’, aldus Markink. Vanwege de Nuon-gelden. ‘Maar ook sportieve evenementen als de Giro en het WK-Dames Volleybal hebben indruk gemaakt.’



Deze zomer wilde Markink nog niet zeggen of hij ging stoppen, toen bekend werd dat hij geen lijsttrekker zou worden bij de komende provinciale verkiezingen. Zijn opvolger als lijsttrekker is Helga Witjes, nu ook Gelders gedeputeerde.

Volledig scherm Jan Markink was een jaar wethouder in de gemeente Berkelland, tussen 2010 en 2011. Hier bevestigt hij een ‘peukenpijp’ aan jongerencentrum The Time in Ruurlo. © Jan Houwers