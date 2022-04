Waar is de zweefmolen op de Apeldoornse kermis gebleven?

Lopend over het Marktplein springt de zweefmolen de afgelopen week direct in het oog. Op de hoek van de Marktstraat zweef je als inzittende van de Space Jam veertig meter boven het stadhuis uit. De belevenis is spannend, hoorbaar aan de gillende stemmen vanuit de lucht. De attractie springt in het oog. Voorbijgangers stoppen om de zweefmolen te aanschouwen.