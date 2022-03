Waarom hangen witte zenders aan de Apeldoornse lantaarnpalen? RadioLED geeft vanavond uitleg in een online bijeenkomst

Sporten gratis maken voor de jeugd? Dat gaat Apeldoorn­se politici veel te ver

Hoe slaagt Apeldoorn erin jongeren aan het sporten te krijgen? ,,Het is de taak van de overheid om dat te faciliteren en te enthousiasmeren’’, kregen de dertien (kandidaat-)raadsleden gisteravond voor de kiezen tijdens het debat dat de Sportraad Apeldoorn in de aanloop naar de verkiezingen organiseerde. ,,Maak het sporten gratis voor jongeren onder achttien jaar!’’ Dat gaat de politici ook in campagnestand echter veel te ver.

9 maart