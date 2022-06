Wandelaarster in Apeldoorn hoort geknetter boven haar hoofd en dit is waar het vandaan kwam

MET VIDEO Apen kijken mensjes: de omgekeerde wereld bij yoga tussen de orang-oe­tans in Apenheul in Apeldoorn

Nog nooit heeft verslaggever Sacha Wunderink in een uur tijd zo veel gedaanteverwisselingen ondergaan. Van adelaar, naar cactus, cobra, hagedis en een hond. Onder toeziend oog van nieuwsgierige orang-oetans in Apenheul. Volgens haar kan een mens zich geen uniekere eerste yogales voorstellen. ,,Spierpijn? Daar hebben we het gewoon niet over.”

