Wandelingetje drijft Apeldoorner Theo (72) in het nauw in Burkina Faso: ‘Was toch penibel’

Met video Bestelbus zorgt voor ravage bij boekwinkel in Apeldoorn: ‘Je mag daar niet rijden, ongeloof­lijk dom’

Een bestelbus is in het centrum van Apeldoorn tegen het pand van een boekwinkel gereden. De ravage is groot. Een deel van de pui van de winkel is naar beneden gevallen. De botsing trok veel bekijks. ,,Het zag er heftig uit, die bus mag daar nooit zijn natuurlijk.”

7 oktober