Wat doe je met een hondje als de bazin naar het ziekenhuis gebracht moet worden?

MET VIDEO Wagen met brood vliegt uit de bocht in Apeldoorn en belandt op zijn kant

Nam hij het bochtje te krap of te snel? Of had hij toch net iets te veel broodjes meegenomen? Wat de oorzaak ook was, de spierwitte vrachtwagen van een man uit Hengelo belandde in Apeldoorn op zijn kant.

11 juli