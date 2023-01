Waterleiding in Apeldoorn lekgestoken bij plaatsen laadpaal

Tijd begint te dringen voor Apeldoorn­se turnclubs nu KNGU Beekbergen verlaat

De tijd begint te dringen voor de turnclubs uit de gemeente Apeldoorn. De zoektocht naar een nieuw onderkomen is in volle gang, nu de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) dit jaar de turnhal en kantoorpanden in Beekbergen verlaat. Youngster Apeldoorn wil de nieuwe hoofdhuurder worden en kan de turnclubs voorlopig onderdak bieden. Tot er een nieuwe turnhal in Apeldoorn is.

