Webwinkel neemt pakket terug en geeft een knuffelbeest aan Yarly en Kelly uit Apeldoorn

MET VIDEO Weer brandt een auto uit in Apeldoorn: derde in twee weken tijd

Een auto aan de Dorsvloer in Apeldoorn is zaterdagochtend in vlammen opgegaan. De blauwe Fiat was niet meer te redden tegen de tijd dat de brandweer arriveerde. Vanwege de vele rook die bij de brand vrijkwam, verlieten bewoners van enkele woningen tijdelijk hun huis.

20 november