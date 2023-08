Weer is het raak op de Apeldoornse Oost Veluweweg: twee ongelukken op dezelfde weg

indebuurt.nl Buitenkij­ken bij Mirjam aan de Oude Beekberger­weg: 'Het begon met bamboe'

Een kleine groene oase. Een omschrijving die prima past bij de binnenplaats van Mirjam van Wieringen (62) aan de Oude Beekbergerweg in Apeldoorn. “Toen we hier kwamen wonen was er alleen zand en steen”, vertelt Mirjam. “En in de garage waren zelfs nog een brug en een put. Alles zwart van het vet.”