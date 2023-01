Weg langs Apeldoorns Kanaal verandert: bomen weg op sommige plekken

Apeldoorn­se wijk in rep en roer na ‘domme’ grap van collectan­ten: ‘Ze lieten geen identifica­tie zien’

Haar bericht werd duizenden keren gedeeld, de reacties onder de video zijn niet mals. Een bewoonster van de Apeldoornse wijk De Maten was zo boos over jongemannen die bij haar ouders aanbelden met verdacht gedrag, dat ze de video die de ringdeurbel vastlegde op Facebook zette. Was het een poging tot overval of een uit de hand gelopen, mislukte grap van collectanten?

25 januari