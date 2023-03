Wijhe’92 laat uitgelezen kans liggen om koppositie over te nemen

Wie waarschuwt buurt voor vogelgriep bij Apeldoorn­se vijver na dode vogels? ‘Hier is niets aan de hand’

‘Vogelgriep! Niets aanraken! Bel de gemeente!’ De boodschap op meerdere, in plastic hoezen geschoven witte papiertjes aan de palen rond een vijver in de Apeldoornse wijk Osseveld liegt er niet om. Buurtbewoners maken zich zorgen nadat er een paar dode vogels in het water zijn gevonden. Maar is de situatie ook echt gevaarlijk?