‘Wildwesttaferelen’ bij schietpartij in Apeldoorn: schutter (21) jaren de cel in

Els (49) emigreerde van Apeldoorn naar Kenia: ‘Als er een hemel op aarde zou bestaan, dan zou dit het zijn’

In deze zomerreeks bezoekt Ronald Kamps geëmigreerde streekgenoten. Vandaag gaat hij langs bij Els Breet (49) in Nairobi, Kenia. Els vertelt over haar leven op Mlango Farm. Over haar huwelijk in een verfrommeld jurkje. Arme bewoners komen langs. Het gesprek gaat over hard werken. En over die ezel met dat luie leventje.