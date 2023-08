Wim (92) uit Apeldoorn krijgt de schrik van zijn leven als hij bij zijn auto komt: ‘Waarom hangen hier geen camera’s?’

Meer mogelijkhe­den voor zonnepane­len op Apeldoorn­se monumenten en beschermde stads- en dorpsge­zich­ten

De gemeente Apeldoorn versoepelt de regels rond het plaatsen van zonnepanelen op panden met een monumentale status of in beschermde stads- en dorpsgezichten. De versoepeling geldt voor zonnepanelen op daken die gericht zijn op de openbare weg. Vanaf nu is het onder voorwaarden vaker mogelijk daar zonnepanelen te leggen.