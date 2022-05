Wim legt op de Veluwe vast hoe twee wolven een roedel herten aanvallen: ‘Ik stond te shaken!’

Apeldoorn­se Rosan (28) wint 30.000 euro op de radio: ‘Ik kan het bijna niet geloven en ben dolgeluk­kig’

Een flink geldbedrag gewonnen op de radio. De 28-jarige Rosan Peeks uit Apeldoorn kraakte donderdagavond op radiozender SLAM! het wachtwoord in het gelijknamige radiospel. De Apeldoornse versloeg in de finale twee medefinalisten en sleepte een prijs van 30.000 euro in de wacht.

28 april