Winterse neerslag in Gelderland? ‘Voor mooi lenteweer moeten we nog even geduld hebben’

met video Komt de 'Si­si-sui­te' terug in dit gemoderniseerde hotel in Apeldoorn?

Tsaar Peter de Grote verbleef op deze plek, keizerin Sisi zou hier geweest zijn. Hotel De Keizerskroon in Apeldoorn kan bogen op 334 jaar koninklijke, zelfs keizerlijke historie. Met een ingrijpende renovatie is het nu gemoderniseerd. Wat is er nog te vinden van die bijzondere geschiedenis?